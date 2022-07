Zukunftsfinanzierungsgesetz Wo bleibt die Aktienrente?

In den „Eckpunkten für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz“, vorgelegt am vergangenen Mittwoch, präsentieren die FDP-Bundesminister Christian Lindner (Finanzen) und Marco Buschmann (Justiz) einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Unser Land benötige „Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang“, heißt es in dem Eckpunktepapier, das als Vorlage für Regierungskonsultationen dienen soll. Die Minister rühren viele Schlagworte zusammen, die man bringt, wenn man mutig und modern klingen will: Digitalisierung, Entbürokratisierung, Internationalisierung. Man wolle, so heißt es in dem Entwurf, „die Attraktivität von Aktien und börsennotierten Wertpapieren als Kapitalanlage erhöhen“.