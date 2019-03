Finanzgruppe: Bayerische Sparkassen plädieren für Super-Landesbank

MünchenDie bayerischen Sparkassen stellen sich hinter die Pläne für eine einzige Landesbank in Deutschland. „Die heutigen Strukturen reichen nicht in die weite Zukunft“, sagte der Präsident des bayerischen Sparkassenverbandes, Ulrich Netzer, am Dienstag in München. Die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Banken müsse sich konsolidieren.