Finanzierung: Teurere Kredite – Unternehmen bekommen Zinswende zu spüren

Das gilt allerdings nicht für alle Unternehmen in gleichem Maße. Verbessern konnten Banken ihre Verhandlungsposition danach in erster Linie bei kleinen und mittleren Unternehmen. An den Kreditkonditionen für große Unternehmen hat sich nichts verändert. Das liegt daran, dass die Verhandlungsmacht großer Konzerne gegenüber Banken deutlich besser ist.