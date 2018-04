Finanzierungsfenster: EZB-Vize hält neue Kreditmöglicheiten für Banken in Abwicklung für nötig

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) benötigt laut ihrem Vize Vitor Constancio ein neues Finanzierungsfenster für Geldhäuser während der kurzen Phase einer Bankenrettung. „Ich hoffe, dass Europa zu einer Lösung für dieses Problem kommen wird,“ sagte der Portugiese am Montag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments. In Großbritannien und in den USA gebe für es diese Phase der Abwicklung Vorgehensweisen, die auch die Liquiditätsschwierigkeiten der Institute einbeziehe.