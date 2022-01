Finanzierungsrunde: Gesundheits-Startup Patient21 sammelt 142 Millionen Dollar ein

Patient21 betreibt inzwischen 21 Praxen in 19 deutschen Städten – darunter zahlreiche Zahnärzte, aber auch die Klinik Sankt Elisabeth in Heidelberg. In den nächsten zwei Jahren will Muhr, der 2010 das von ihm mitgegründete Startup Citydeal an Groupon verkaufte, mit seinem Team in das europäische Ausland expandieren. Zur aktuellen Bewertung machte er keine Angaben.