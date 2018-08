Finanzinstitute: Commerzbank holt IT-Tochter zurück ins eigene Haus

FrankfurtDie Commerzbank integriert ihre IT-Tochter wieder in den Konzern. Die vor einigen Jahren ausgelagerte Commerz Systems mit ihren rund 1000 Mitarbeitern soll zum 1. November wieder in den Konzern eingegliedert werden, bestätigte ein Commerzbank-Sprecher am Donnerstag einen Bericht des Hessischen Rundfunks. Über die Details werde noch mit den Arbeitnehmergremien verhandelt. Es sei kein weiterer Stellenabbau geplant.