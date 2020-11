Finanzinstitute : Deutsche-Bank-Chef hält Bankenfusionen für dringlicher denn je

Die aktuelle Wirtschaftskrise macht Bankenfusionen nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing dringlicher denn je. „Wenn wir als Banken zeigen wollen, dass wir in der Mitte dieser Gesellschaft stehen, dann ist jetzt die beste Zeit dafür“, sagte Sewing am Montag bei einer Branchenveranstaltung in Frankfurt. „Als Sektor insgesamt müssen wir mittelfristig in Europa unser größtes Strukturproblem angehen: die Zersplitterung.“ Mehr als 5000 Finanzinstitute in Europa seien viel zu viele.