Finanzkrise: Bundesbank gegen Schuldenerlass für Griechenland

FrankfurtZu Beginn der Frühjahrskonferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat sich die Bundesbank gegen einen Schuldenerlass für Griechenland ausgesprochen. Dies halte er für falsch, sagte Notenbank-Vorstand Andreas Dombret am Rande des Jahresempfangs des Bankenverbandes dem Sender n-tv. „Weil das Problem entsteht dann wieder neu.“ Es gebe viele Anstrengungen in Griechenland, das Land müsse nachhaltig aus der Krise herauskommen. Laut Handelsblatt wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Rande der IWF-Tagung auch über mögliche Schuldenerleichterungen für Griechenland sprechen.