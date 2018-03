Finanzmarktaufsicht: Auslagerung von Bankprozessen ist problematisch

BernDie Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma kritisiert die zunehmende Auslagerung von Bankprozessen an externe Dienstleister. „Zum Teil lagern Banken ihre gesamten Backoffice-Prozesse aus. Diese Entwicklung stellt auch die Aufsicht vor Herausforderungen“, sagte Finma-Direktor Mark Branson am Dienstag anlässlich der Jahrespressekonferenz. Viele Institute hätten Aufgaben an bestimmte Anbieter in der Schweiz ausgelagert. Auch angesichts dieser Konzentration wolle die Finma bei diesen die gleichen Maßstäbe in der Prüfung anlegen wie bei den Banken selbst.