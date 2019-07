Finanzministerium: Deutsche Banken verzeichnen 300 IT-Störungen in einem Jahr

BerlinDeutsche Banken haben nach Erkenntnissen der Bundesregierung jedes Jahr mit Hunderten IT-Störungen zu kämpfen. Die Geldhäuser seien gesetzlich verpflichtet, die Aufsichtsbehörde Bafin unverzüglich über schwerwiegende Betriebs- und Sicherheitsvorfälle zu unterrichten. „Im Jahr 2018 wurden insgesamt 301 Zahlungssicherheitsvorfälle an die Bafin übermittelt“, hieß es in einer Antwort des Finanzministeriums an den Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz, die Reuters am Montag vorlag. In diesem Jahr seien es bis zum 8. Juli bereits 160 Fälle gewesen.