Finanzsektor: Ehemaliger DWS-Chef Moreau geht zur HSBC

Frankfurt Der ehemalige DWS-Chef Nicolas Moreau hat schnell einen neuen Job gefunden. Der Franzose übernimmt im September die Führung des 500 Milliarden Dollar schweren Vermögensverwaltungs-Geschäfts der britischen Großbank HSBC, wie diese in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Moreau wird in London Nachfolger von Sri Chandrasekharan, der nach sieben Jahren an der Spitze von HSBC Global Asset Management einen anderen Posten innerhalb der Bankengruppe übernehmen soll. Der britische Fernsehsender Sky News berichtete, Moreau solle in der neuen Funktion eine Fusion mit einer anderen Fondsgesellschaft ausloten.