Finanzsektor: Einstiegsgehälter für junge Investmentbanker ziehen an

Nachwuchsbanker bei großen Investmentbanken in Deutschland profitieren vom Wettlauf um Talente. Dieser Trend ist schon an der Wall Street zu beobachten und beschert nun auch in Deutschland den jungen Leuten höhere Einstiegsgehälter. In Frankfurt werden die Vergütungen deutlich angehoben, der Abstand zu Universitätsabsolventen anderer Branchen wächst.