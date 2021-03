Finanzsektor: Entlastung für die Geschäftsführung der KfW-Tochter Ipex vorerst aufgeschoben

Die Ipex Bank hatte Wirecard im September 2018 eine Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen Euro gewährt. Die Finanzierung wurde 2019 verlängert und vollständig in Anspruch genommen. Später rutschte Wirecard in die Zahlungsunfähigkeit. Früheren Angaben zufolge gab es keine Absicherungsgeschäfte, um die Bank vor Verlusten zu schützen.