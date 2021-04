Finanzsektor: EZB: Großbanken haben Risiken in den Bilanzen nicht genügend ausgewiesen

Großbanken im Euro-Raum haben sich nach einer Untersuchung der EZB-Bankenaufsicht durch Nutzung eigener Kalkulationen ihre Bilanzrisiken zum Teil schöngerechnet. Durch Verwendung interner Modelle seien in den vergangenen Jahren riskante Vermögenswerte im Volumen von insgesamt 275 Milliarden Euro nicht angemessen ausgewiesen worden, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit.