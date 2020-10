Finanzsektor: US-Investor stockt Anteil bei der Commerzbank auf

Der Deutsche-Bank-Großinvestor Capital Group hat seine Beteiligung an der Commerzbank auf mehr als fünf Prozent erhöht. Die Investmentgesellschaft aus Los Angeles hält laut einer am Dienstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung nun 5,31 Prozent nach zuvor 4,82 Prozent an der Commerzbank. Das Geldhaus wollte sich dazu nicht äußern.