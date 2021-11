Finanzsektor: Wiener Raiffeisen Bank mit Gewinnsprung

An den mittelfristigen Zielen, wie etwa eine Kosten-Ertrags-Quote (CIR) von rund 55 Prozent, hält die RBI fest. Für die harte Kernkapitalquote (CET1) bekräftigte der Vorstand einen Zielwert von rund 13 Prozent. Zuletzt lag die Quote bei 13,2 Prozent. Vorerst nicht rütteln will das Institut auch an der Spannweite für Gewinnausschüttungen. Demnach sollen die Dividenden in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses liegen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 10. November soll zudem eine zusätzliche Dividende von 0,75 Euro je Aktie abgesegnet werden.