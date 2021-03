Finanzskandal: Bafin hatte Greensill Bank seit Anfang 2019 im Visier

Die Bafin hatte die Greensill Bank Anfang März wegen drohender Überschuldung geschlossen. Das Institut ist abhängig von der britisch-australischen Finanzgesellschaft Greensill Capital, die in die Insolvenz gerutscht ist. Über die Banktochter in Bremen hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren Milliardengelder von Sparern eingeworben, mit denen Geschäfte in der Lieferketten-Finanzierung abgesichert wurden.