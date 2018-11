Finanzstabilität: Auch EZB warnt jetzt vor überzogenen Immobilienpreisen

FrankfurtDie steigenden Immobilienpreise bereiten der Europäischen Zentralbank Sorgen. Die Währungshüter führten dies in ihrem jüngsten Bericht zur Finanzstabilität als eine der Gefahren an. „Wir glauben mittlerweile, dass es eine leichte Überbewertung gibt“, sagte EZB-Vize Luis de Guindos am Donnerstag in Frankfurt.