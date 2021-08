Finanzstabilität: Schattenbanken-Sektor in der EU wächst trotz Corona-Krise

Der Schattenbanken-Sektor in der Europäischen Union hat trotz der Coronakrise an Bedeutung zugelegt. Im vierten Quartal 2020 verwalteten in der EU Investmentfonds und andere Finanzgesellschaften abseits der traditionellen Banken Vermögenswerte von 39,4 Billionen Euro, ein Plus von 1,5 Prozent binnen Jahresfrist, wie der Europäische Systemrisikorat (ESRB) in einem am Montag vorgelegten Bericht mitteilte.