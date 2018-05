Finanzstabilitätsbericht: EZB warnt vor zu starker Risikobereitschaft von Investoren

FrankfurtDie Europäische Zentralbank warnt vor einer zunehmenden Risikobereitschaft an den Finanzmärkten. Anzeichen dafür müssten genau beobachtet werden, teilte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht mit. Generelle Preisübertreibungen seien im Euro-Raum zwar nicht zu erkennen. Es gebe jedoch Bereiche, in denen die Bewertungen überzogen seien. Dies treffe auf einige Immobilienmärkte sowie auf Anleihen mit einem niedrigen Rating zu.