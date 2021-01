Finanzstabilitätsbericht: IWF stellt Banken in der Coronakrise ein gutes Zeugnis aus

Die Finanzbranche zeigt sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Coronavirus-Krise stabil. „Banken waren bisher nicht Teil des Problems“, heißt es im Finanzstabilitätsbericht des IWF, der am Mittwoch in Washington veröffentlicht wurde. „Die Banken sind mit viel Kapital und hohen Liquiditätspuffern in die Pandemie gegangen und haben sich bislang als widerstandsfähig erwiesen.“