Finanzstabilitätsrat: Banken haben neue Kapitalanforderungen für Kryptos zu erwarten

Die Arbeit des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zielt darauf ab, „die Regulierung, Aufsicht und Praxis von Banken auf der ganzen Welt zu stärken, um die finanzielle Stabilität zu verbessern“, erklärte der Finanzstabilitätsrat FSB am Montag in einem Bericht an die G20-Länder über die Arbeit der globalen Regulierungsbehörden zu Krypto-Aktiva.