Finanzstabilitätsrat: Das unheimliche Wachstum der Schattenbanken

Die Kredit-Plattformen von Fintechs, also von jungen, finanzaffinen Technologie-Firmen, hält der Finanzstabilitätsrat vorerst nicht für bedrohlich. Deren Größe sei in Relation zur Größe des Finanzmarkts insgesamt noch recht gering. „Zur Zeit scheinen diese Aktivitäten für die Stabilität des globalen Finanzsystems kein bedeutendes Risiko darzustellen“, heißt es in dem Bericht. „Ihr schnelles Wachstum legt allerdings nahe, dass es weiterhin wichtig ist, die Entwicklungen in diesem Markt weiter zu beobachten.“