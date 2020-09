Finma: Schweizer Finanzmarktaufsicht greift in Beschattungsskandal bei Credit Suisse durch

Die Affäre um die Beschattung von ehemaligen Spitzenmanagern hat für die Credit Suisse ein Nachspiel. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) eröffnet deswegen ein sogenanntes Enforcementverfahren. „Darin wird die Finma Anhaltspunkten auf Aufsichtsrechtsverletzungen im Kontext der Beschattungs- und Sicherheitsaktivitäten der Bank nachgehen, insbesondere auch der Frage, wie diese Aktivitäten dokumentiert und kontrolliert wurden“, erklärte die Behörde am Mittwoch. Über die Ergebnisse will die Finma nach Abschluss des Verfahrens informieren, das erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch nehmen werde.