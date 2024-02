Fintech: Bericht: Ant Group überbietet Citadel für China-Geschäft der Credit Suisse

Der Fintech-Riese Ant Group hat einem Agenturbericht zufolge im Poker um das Wertpapiergeschäft der Credit Suisse in China offenbar den US-Hedgefonds Citadel ausgestochen. Es sei aber unklar, ob der Deal mit dem chinesischen Unternehmen zustande komme, berichtete die Agentur „Bloomberg News“ am Montag. Das Angebot der Alibaba-Tochter werde genau geprüft, da die chinesische Regierung einen ausländischen Käufer bevorzuge, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ant Group lehnte eine Stellungnahme ab. UBS und Citadel wollten sich auf Anfrage von Reuters zunächst nicht äußern.