Fintech: Berliner Solarisbank erwägt Börsengang

Derzeit stammen rund ein Drittel der Erträge aus dem Zinsgeschäft und zwei Drittel aus dem Provisionsgeschäft, erklärte Folz. Mit Blick auf die Geschäftsstrategie kündigte er eine leichte Verschiebung an. „Im vergangenen Jahr ging es darum, in die Plattform zu investieren und zu zeigen, was wir alles können“, sagte er. „Dieses Jahr wollen wir vor allem in den Volumen-Kategorien wachsen.“