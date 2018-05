Fintech: Das verspricht sich Paypal von der Übernahme des schwedischen Mobilzahldienstes iZettle

Auch für die Stockholmer Börse ist der iZettle-Verkauf an Paypal ein herber Rückschlag. Nachdem der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify sein Börsendebüt in New York und nicht in Stockholm feierte, hatte man in Stockholm gehofft, wenigstens mit iZettle ein weltweit agierendes High Tech-Unternehmen aufnehmen zu können.