Fintech: Erste-Group-Bank will mit Online-Plattform „George“ neue Wege gehen

WienÖsterreichs größte Bank Erste Group will mit ihrer Online-Plattform „George“ dem digitalen Wandel trotzen und damit neue Möglichkeiten für digitale Geschäfte ausloten. „George ist eine Riesen-Chance für uns“, sagte Privatkundenchef Peter Bosek in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Bei dem Wiener Institut sei man davon überzeugt, dass das Bankgeschäft der Zukunft auf Plattformen aufgebaut sein wird. Dabei setzt die Erste Group, die mit ihren 16 Millionen Kunden in sieben Ländern in Mittel- und Osteuropa zu einem der größten Kreditgeber in der Region zählt, auf eine Zusammenarbeit mit aufstrebenden Finanz-Start-ups (Fintechs). Das klassische Produktportfolio der Bank soll damit schrittweise in ein digitales Angebot verändert werden.