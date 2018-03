Fintech Giromatch: Bankenhelfer unterstützt Degussa Bank

Die Hoffnung scheint berechtigt. Auch Kummer wertet das Projekt als „Kick-off“. „Wenn das gut funktioniert, werden wir uns anschauen, welche Lösungen noch in Frage kommen“, so die Bankerin. Auch Unternehmensmanager würden zunehmend digitale Produkte nachfragen, die rund um die Uhr verfügbar sind. An eine vollständige Digitalisierung aller Bankprodukte glaubt Buschmann indes nicht. „Wir können vor allem im standardisierten Kreditgeschäft mit Digitalisierung vieles automatisieren. Eine komplexe Beratung hingegen können wir nicht ersetzen, dies übernehmen unsere Bankpartner.“ Sein Fintech fokussiere auf Produkte, bei denen kommt es mehr auf Schnelligkeit und Verfügbarkeit als auf persönliche Betreuung ankomme.