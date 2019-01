 Fintech: N26 verliert Finanz- und Risikochef

BerlinDie Berliner Smartphone-Bank N26 verliert einen ihrer Top-Manager. Matthias Oetken, der Finanz- und Risikochef, wird das Fintech in diesem Jahr verlassen, wie Unternehmenssprecherin Katharina Heller am Dienstag bestätigte. Erst vor kurzem war das Fintechs in einer Finanzierungsrunde mit 2,7 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) bewertet worden. Ein passender Nachfolger für werde derzeit gesucht. „Wir sind dazu schon seit mehreren Monaten mit verschiedenen Kandidaten im Gespräch.“