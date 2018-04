Fintech: Online-Portal Finanzcheck.de eröffnet erste Filiale in Hamburg

Fintechs sind dafür bekannt, dass sie traditionelle Geschäftsmodelle radikal in Frage stellen. Sie lassen langjährig bewährte dezentrale Vertriebsstrategien immer digitaler werden, das Geschäft verlagert sich mehr und mehr ins Netz. Doch diese Entwicklung ist keine Einbahnstraße, beweist nun das Online-Portal Finanzcheck: Seit einigen Monaten nämlich gibt es eine Finanzcheck-Filiale in der Hamburger Innenstadt, in der Bleichenbrücke. Zuerst hatte Finanzszene.de darüber berichtet.