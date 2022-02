Fintech : Penta will bei Finanzierungsrunde offenbar ein halbes Einhorn werden

Für Penta, einen Anbieter von Online-Bankkonten und anderen Finanzdienstleistungen für Kleinunternehmen, ist dies die dritte Finanzierungsrunde. Die Firma will dabei in die Nähe einer Bewertung kommen, die die halbe Wegstrecke in Richtung Unicorn – also der Schwelle von einer Milliarde Dollar – markiert, heißt es. Man befinde sich in Gesprächen mit bestehenden und neuen Investoren und möchte die Verhandlungen bis Mitte des Jahres abschließen.