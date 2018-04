Fintechs : MyBucks geht in die Kryptowelt

Während MyBucks als eine digitale Bank vor allem in Afrika aktiv ist, hat Naga eine eigene Kryptowährung, Naga Token, aufgelegt – was als umstrittenes Geschäftsmodell gilt. Die Idee der beiden Fintechs jetzt: MyBucks-Kunden sollen mobil mit der virtuellen Währung Naga Coins bezahlen und an andere MyBucks-Nutzer verschicken können. MyBucks Ziel ist es, zu einer echten Bank in Schwellenländern zu werden. Bisher ist das Unternehmen in zwölf afrikanischen Ländern, in Australien und in Polen aktiv.