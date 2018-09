Fintechs: N26 und Revolut konkurrieren um US-Markt für Smartphone-Banken

New YorkDie Berliner Smartphone-Bank N26 rechnet fest mit einem US-Start im ersten Quartal 2019, wie USA-CEO Nicolas Kopp bei einem Besuch der Bloomberg-Büros in New York erklärte. Ursprünglich war der Markteintritt bereits für Ende 2018 vorgesehen. Einige Schritte hätten jedoch länger gedauert als gedacht, sagte Kopp. Details nannte er nicht. Hinter N26 stehen unter anderem die Allianz-Gruppe und Valar Ventures von Peter Thiel, einem frühen Investor von Facebook Inc.