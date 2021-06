Fintechs: Neues „Einhorn“: Scalable Capital sammelt 180 Millionen Dollar ein

Investoren stehen im Moment bei Fintechs Schlange. In der Corona-Krise ist es für viele Menschen normal geworden, online selbstständig Geld anzulegen. Der Online-Broker Trade Republic überraschte in der vergangenen Woche mit einer Mega-Finanzierungsrunde, bei der das Unternehmen 900 Millionen Dollar einsammelte. „Früher war es gar nicht möglich, an diese Summen in Deutschland heranzukommen“, sagte Podzuweit. Inzwischen glaubten Kunden und Investoren daran, dass Fintechs keine „Nischen-Teilnehmer“ mehr seien.