Firmenerbe: Wie Trigema-Chef Wolfgang Grupp seine Nachfolge regelt

Nach Angaben der Stiftung Familienunternehmen fällt ihnen diese jedoch seltener einfach so zu. „Es gibt nicht mehr den Kronprinzen, der von Anfang an gesetzt ist“, sagt Geschäftsführer Stefan Heidbreder. Potenzielle Nachfolger müssten sich beweisen und so gut wie andere auf dem freien Markt sein. Viele Seniorchefs täten sich schwer mit einer Wachablösung, weil Herzblut in ihrem Lebenswerk stecke. „Ein verbindlicher Zeitplan hilft für eine gelingende Nachfolge.“