Fleischproduzent: Preisverfall bei Schweinefleisch drückt Tönnies-Umsatz

2018 hat die Tönnies Unternehmensgruppe weltweit 20,8 Millionen Schweine verarbeitet (2017: 20,6 Millionen), davon 16,6 Millionen in Deutschland. Während die Schlachtmenge in Deutschland entgegen dem Markttrend stabil blieb, vermeldete Tönnies bei den ausländischen Standorten ein leichtes Plus.