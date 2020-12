Flugzeugfinanzierung: Deutsche Banken vor Milliarden-Risiko wegen Flugzeugkrediten

Ebenfalls aktiv in der Flugzeugfinanzierung sind die Helaba mit einem Portfolio von 2,9 Milliarden Euro, für das sie bislang eine Risikovorsorge in zweistelliger Millionenhöhe gebildet hat und die LBBW mit einem Portfolio von über 600 Millionen Euro. Die BayernLB, bei der dieses Geschäft im Zuge der EU-Beihilfegenehmigung komplett eingestellt worden ist, engagiert sich inzwischen wieder in diesem Bereich.