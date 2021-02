Folgen der Pandemie: Bundesbank-Vorstand Wuermeling rechnet nicht mit einer Bankenkrise

„Wir haben im letzten Jahr einen Rückgang gesehen“, sagte er. Allerdings seien die Konkurse im dritten Quartal angezogen - etwa um 25 Prozent. „Das müsste in Deutschland alles verkraftbar sein, so dass ich in Deutschland nicht davon ausgehe, dass die Krise in eine Bankenkrise umschlägt,“ sagte er. Wuermeling ist im Vorstand der Bundesbank für die Bankenaufsicht zuständig.