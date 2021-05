Fondsgesellschaft: Deka lehnt ein Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Börse ab

Bei der Hauptversammlung des Börsenbetreibers am Mittwoch werde Deka Investments gegen die Wahl von Gottschling stimmen. Da er im Verwaltungsrat der Credit Suisse als Chef des Risikoausschusses die hohen Verluste bei der Schweizer Bank durch Greensill und Archegos zu verantworten habe, erklärte Portfoliomanager Andreas Thomae am Montag. Gottschling wurde im Juli 2020 in das Kontrollgremium der Deutschen Börse geholt, ist aber noch nicht von der Hauptversammlung bestätigt.