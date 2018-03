Fondstochter der Deutschen Bank: DWS leidet vor dem Börsengang unter den Börsenturbulenzen

Deutsche-Bank-Chef John Cryan hatte vor etwa einem Jahr angekündigt, dass das Geldhaus einen Teil der Fondstochter DWS an die Börse bringen will. Am 23. März soll es nun soweit sein. Ein erfolgreicher Börsengang wäre eine wichtige Erfolgsnachricht für Cryan, der unter wachsendem Druck steht, nachdem die Bank im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge einen Verlust verkraften musste.