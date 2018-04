Forderung an die Bundesregierung: Deutsche Privatbanken fordern Regulierungscheck

BerlinDie neue Bundesregierung sollte nach Ansicht der deutschen Privatbanken die Regeln am Finanzmarkt auf Herz und Nieren prüfen. Ziel müsse es sei, vor allem Nebenwirkungen zu analysieren und dabei Schwachstellen, Widersprüche und „offenkundige Übertreibungen“ aufzulösen, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, am Montag in Berlin. „Ein Regulierungs-Check – wie ihn auch der Koalitionsvertrag vorsieht - ist absolut notwendig und überfällig.“