Forderung der Aktionäre: Münchener Rück will Boni für Vorstand einschränken

MünchenAuf Druck der Aktionäre will der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück die Boni für seine Chefetage einschränken. Ab diesem Jahr sollen die Boni für den Vorstand 50 statt wie bisher 70 Prozent der Bezüge ausmachen, wie Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München erklärte.