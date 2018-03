Forderung des CDU-Wirtschaftsrats : Kreditinstitute sollen Bankenabgabe steuerlich absetzen können

Noch nicht für ausgegoren hält der CDU-Wirtschaftsrat die bestehende Organisation der Finanzaufsicht in der EU. So nehmen neben der Europäischen Zentralbank auch die Europäische Bankenbehörde EBA und nationale Behörden Aufsichtspflichten wahr. „Ich glaube, da verderben die vielen Köche den Brei“, so Steiger.