Forschung Uni Zürich und Airbus wollen menschliches Gewebe im All züchten

Die Universität Zürich und das Unternehmen Airbus wollen auf der Internationalen Raumstation ISS die Produktion von menschlichem Gewebe verbessern. Das Experiment zur Herstellung von organähnlichem Gewebe in der Schwerelosigkeit solle mit dem für Samstag geplanten nächsten Versorgungsflug ins All gebracht werden, teilten Airbus Defence and Space in Friedrichshafen und die Universität Zürich am Donnerstag mit. Erste Tests zur Vorbereitung waren demnach im März 2020 erfolgreich verlaufen.