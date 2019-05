Fortum: Uniper-Chefaufseher kritisiert Großaktionär für Äußerungen im Handelsblatt

Die Finnen halten inzwischen 49,99 Prozent der Stimmen. Eine Mehrheit ist ihnen durch eine Sonderreglung in Russland versperrt. In Fortum-Kreisen wird vermutet, dass der Uniper-Vorstand dahinter stecken könnte. „Ich weise die erneut erhobenen Vorwürfe gegen das Uniper-Management in Bezug auf die regulatorischen Beschränkungen in Russland entschieden zurück“, betonte Reutersberg.