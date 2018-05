Francois Villeroy de Galhau EZB-Führungsmitglied kündigt Zinserhöhungen in „einigen Quartalen“ an

14. Mai 2018 , aktualisiert 14. Mai 2018, 11:15 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der französische Notenbankchef kündigt an, dass die EZB eher in „einigen Quartalen“ statt in „einigen Jahren“ die Zinsen erhöhen wird.