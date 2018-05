Francois Villeroy de Galhau: EZB-Ratsmitglied will Bankenfusionen über Grenzen hinweg erleichtern

Die Regeln sollen dafür sorgen, dass die Steuerzahler seltener zur Kasse gebeten werden, wenn ein großes Institut ins Straucheln gerät. Stattdessen müssen Aktionäre, Gläubiger und vermögende Sparer stärker bluten. Die dritte Säule ist die besonders in Deutschland umstrittene gemeinsame Sicherung von Bankeinlagen: Kritiker fürchten, dass heimische Institute in Haftung genommen werden, wenn Banken in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten.