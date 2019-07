Francois Villeroy de Galhau: Frankreichs Notenbankchef für europäische Lösungen im Zahlungsverkehr

Europas Banken hatten es in den vergangen Jahren versäumt, konkurrenzfähige Alternativen zu den großen US-Anbietern Visa und Mastercard zu schaffen. Nun droht ihnen im Zuge der Digitalisierung neue Konkurrenz durch mobile Bezahldienste wie Google Pay, Apple Pay oder Alipay. Zwar steckt in vielen Ländern Europas das Bezahlen mit dem Smartphone noch in den Kinderschuhen. In Ländern wie China zählt das aber bereits zum Alltag.