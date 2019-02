 Francois Villeroy de Galhau: Frankreichs Notenbankchef plädiert für schrittweise Zinswende

Die EZB hatte zuletzt 2016 mehrere solcher Darlehen aufgelegt. Vor allem Banken in Italien, Spanien und Frankreich hatten kräftig zugegriffen. Laut EZB-Chefvolkswirt Peter Praet wird sich der EZB-Rat in Kürze mit der Frage der Neuauflage beschäftigen. Die nächste Zinssitzung findet am 7. März in Frankfurt statt.